Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал новость о завершении игровой карьеры Дмитрием Сычевым.
"Клубы к своим легендам должны относиться чувствительнее, чем это происходит. Нужно не только устроить прощальный матч Сычева, но и предоставить ему шанс работать в команде. Когда я играл в юношеском возрасте, мы с благоговением относились к ветеранам. Такие вещи, как прощальные матчи Аленичева, Маминова и Гуренко, были нужны болельщикам, клубу и молодым футболистам. Я предлагал назвать вратарскую академию "Локомотива" именем Овчинникова, но тогда он получил предложение от Семина в киевском "Динамо".
Например, в "Севилье" каждый человек, заканчивающий играть, получает предложение поработать с детьми. Да, за не очень большую зарплату, но шанс у всех есть. Если такая работа выходит, клуб направляет его в школу тренеров. И я всегда стремился к тому, чтобы в «Локомотиве» работали железнодорожники. У клуба, не помнящего своих легенд, не может быть будущего", — цитирует Наумова "РБ".
Наумов: "Локомотиву" нужно предоставить Сычеву шанс работать в команде
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»