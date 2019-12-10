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Наумов: "Локомотиву" нужно предоставить Сычеву шанс работать в команде

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал новость о завершении игровой карьеры Дмитрием Сычевым.

"Клубы к своим легендам должны относиться чувствительнее, чем это происходит. Нужно не только устроить прощальный матч Сычева, но и предоставить ему шанс работать в команде. Когда я играл в юношеском возрасте, мы с благоговением относились к ветеранам. Такие вещи, как прощальные матчи Аленичева, Маминова и Гуренко, были нужны болельщикам, клубу и молодым футболистам. Я предлагал назвать вратарскую академию "Локомотива" именем Овчинникова, но тогда он получил предложение от Семина в киевском "Динамо".

Например, в "Севилье" каждый человек, заканчивающий играть, получает предложение поработать с детьми. Да, за не очень большую зарплату, но шанс у всех есть. Если такая работа выходит, клуб направляет его в школу тренеров. И я всегда стремился к тому, чтобы в «Локомотиве» работали железнодорожники. У клуба, не помнящего своих легенд, не может быть будущего", — цитирует Наумова "РБ".


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Теги: Наумов Сычев Локомотив
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