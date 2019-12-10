» » Бышовец: Сычев - хороший человек и профессионал. Желаю ему удачи

Бышовец: Сычев - хороший человек и профессионал. Желаю ему удачи

Заслуженный тренер СССР и бывший главный тренер московского "Локомотива" Анатолий Бышовец прокомментировал новость о завершении игровой карьеры Дмитрием Сычевым.

"Дмитрий ведь уже несколько раз прерывал свою игровую карьеру. К счастью, его востребованность позволяла возобновлять ее, и, что самое важное, он выдерживал те требования, которые ему предъявлялись. Надо сказать, что наша совместная работа была недолгой, но продуктивной, от нее у меня остались только хорошие впечатления. Ему удалось вернуться в национальную команду, как и Билялетдинову, Самедову, и это благодаря его способностям и качествам. Он хороший человек и профессионал, это довольно редкое сочетание. Главной задачей было создать атмосферу вызова для Дмитрия.

Что касается перспектив Сычева, то его игровой опыт дает основание говорить о том, что он может добиться успехов в тренерской профессии, если захочет. Да и футбольный IQ у него выше, чем в среднем по России. Но тренерская деятельность — это все-таки не только обогащение игрового опыта знаниями, но и призвание. А призвание, что называется, вещь природная. Если же он захочет вернуться в бывший клуб, то тут все зависит не от меня, а от руководства "Локомотива", позовут они его или нет. Я такой возможности не исключаю, у него достаточный потенциал. В любом случае пожелаю ему удачи", - цитирует Бышовец Sport24.ru.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Бышовец Сычев
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

В случае невыхода в еврокубки долг "Арсенала" составит 47 млн евро
Тухель: Мбаппе не любит, когда его меняют, но он должен принимать мои решения
"Бенфика" - "Зенит": стали известны стартовые составы 5
Бышовец: Сычев - хороший человек и профессионал. Желаю ему удачи
Спасёт ли "Зенит" российский евросезон? Трансляция решающего лигочемпионского вечера 6
Президент "Барселоны": наши двери для Гвардиолы всегда открыты
Наумов: "Локомотиву" нужно предоставить Сычеву шанс работать в команде
А. Кержаков: "Зениту" будет очень сложно в матче с "Бенфикой", но я надеюсь на победу
Игнатьев: выступать на ЧМ-2022 под нейтральным флагом не лучший вариант. Унизительное состояние 1
"Фратрия": борясь с проблемой фанатизма, одни пытаются заработать новые погоны, другие ловят хайп 2
Азмун: после игры с "Бенфикой" поеду в отпуск к своим лошадям 3
Президент "Фламенго": у нас есть деньги, чтобы выкупить Габриэла, выбор за ним
"Зенит" проиграл "Бенфике" в Юношеской лиге УЕФА 3
Минюст США: Путин признал, что российский олигарх подкупил президента ФИФА, чтобы получить ЧМ-2018 18
"Зальцбург" - "Ливерпуль": стартовые составы команд
Канделаки: Дзюба узнал, что снимется в фильме, от меня 7
Тренер "Монпелье": Неймар постоянно провоцирует соперников, а потом хнычет
Дом Милинковича-Савича ограбили во время игры с "Ювентусом". Вынесли часов на 100 тысяч евро
Мещеряков: не собираюсь комментировать слухи об отставке Семина 1
Игонин: "Бенфика" - одна из самых удобных команд, "Зениту" надо проходить дальше
Боярский назвал "Зенит" лицом России в еврокубках 39
Цорн: заседание совета директоров прошло без сюрпризов 1
Янг объяснил, почему отказал "Манчестер Сити" и "Ливерпулю" и перешел в "МЮ"
Боярский: у Дзюбы получится сыграть в фильме. Это говорит не о его высоте, а уровне кино 9
Сычев объявил о завершении карьеры 4
Рамос: надо сделать отдельный "Золотой мяч" для Месси и Роналду
Колосков: известие о смерти Лужкова застало меня врасплох, я потерял дар речи 1
Экс-президент "Торпедо" Тукманов - о смерти Лужкова: это был деятель государственного масштаба 3
Мирзоян: жаль, что в одной команде с Лужковым так и не удалось сыграть
Каррагер: "МЮ" показал выдающийся уровень в матче с "Манчестер Сити"
Все новости