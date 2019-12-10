Заслуженный тренер СССР и бывший главный тренер московского "Локомотива" Анатолий Бышовец прокомментировал новость о завершении игровой карьеры Дмитрием Сычевым.
"Дмитрий ведь уже несколько раз прерывал свою игровую карьеру. К счастью, его востребованность позволяла возобновлять ее, и, что самое важное, он выдерживал те требования, которые ему предъявлялись. Надо сказать, что наша совместная работа была недолгой, но продуктивной, от нее у меня остались только хорошие впечатления. Ему удалось вернуться в национальную команду, как и Билялетдинову, Самедову, и это благодаря его способностям и качествам. Он хороший человек и профессионал, это довольно редкое сочетание. Главной задачей было создать атмосферу вызова для Дмитрия.
Что касается перспектив Сычева, то его игровой опыт дает основание говорить о том, что он может добиться успехов в тренерской профессии, если захочет. Да и футбольный IQ у него выше, чем в среднем по России. Но тренерская деятельность — это все-таки не только обогащение игрового опыта знаниями, но и призвание. А призвание, что называется, вещь природная. Если же он захочет вернуться в бывший клуб, то тут все зависит не от меня, а от руководства "Локомотива", позовут они его или нет. Я такой возможности не исключаю, у него достаточный потенциал. В любом случае пожелаю ему удачи", - цитирует Бышовец Sport24.ru.
Бышовец: Сычев - хороший человек и профессионал. Желаю ему удачи
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»