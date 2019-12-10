Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал новость о завершении игровой карьеры Дмитрием Сычевым.
Сычев провел за красно-зеленых 267 матчей и забил 92 мяча, выиграв с командой чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
— Сегодня Сычев завершил карьеру. Вы бы хотели видеть его в какой-нибудь роли в "Локомотиве"?
— Конечно, хотел бы. Но это уже вопрос не только ко мне, но и к руководителям. То, что Сычев — часть "Локомотива", причем очень успешная, — факт. Он приносил золотые медали и в целом, считаю, является очень важной фигурой для российского футбола.
Sport24.ru
Семин: хотел бы видеть Сычева на должности в "Локомотиве", но это вопрос не только ко мне
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