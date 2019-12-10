Официальный сайт "Ростова" объявил о пролонгировании договоров с восемью воспитанниками клуба: Русланом Безруковым, Кристианом Вербицким, Александром Гапечкиным, Даниилом Хромовым, Кириллом Гирныком, Андреем Ланговичем, Павлом Гореловым и Никитой Каштаном.
"Ростов" отмечает, что трое из этих футболистов — Безруков, Вербицкий и Гапечкин, уже выступают за клуб в молодежном первенстве.
Президент ростовчан Арташес Арутюнянц поздравил молодых игроков с продлением контрактов.
"Символично, что такое событие происходит во Всемирный день футбола. Развитие академии — одна из приоритетных задач для нас, а недавняя победа в первенстве России, добытая в том числе вашими усилиями, показывает, что мы на правильном пути. Надеюсь, вы и дальше с гордостью будете носить футболку родного клуба", — сказал Арутюнянц.
"Ростов" продлил контракты с восемью воспитанниками
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