Игорь Черевченко признан лучшим тренером #РПЛ в декабре ??— Российская Премьер-Лига (@rfpl) December 11, 2019
? В голосовании болельщиков победил Сергей Семак, но эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР и эксперты Российской Премьер-Лиги отдали свои голоса главному тренера «Арсенала»#ТренерМесяца #Арсенал pic.twitter.com/c51YtvuYb1
На звание лучшего тренера месяца в РПЛ помимо Черевченко претендовали Сергей Семак ("Зенит"), Вадим Евсеев ("Уфа"), Дмитрий Парфенов ("Урал") и Тимур Шипшев ("Тамбов").
В голосовании болельщиков победил Семак, но эксперты "Матч Премьер" и РПЛ отдали свои голоса Черевченко.
В декабре "Арсенал" одержал победы над ЦСКА (1:0) и "Локомотивом" (4:0). В таблице лиги туляки после 19 туров располагается на шестой строчке.