Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков рассказал, что 25-летний ивуарийский защитник Седрик Гогуа, перешедший минувшим летом в ЦСКА, зарабатывает теперь в 10 раз больше.
"Гогуа предложили зарплату около 2 миллионов рублей в месяц — это в 10 раз больше, чем он получал у нас. Как я могу ему сказать, что мы никуда его не отпустим? Надо по-человечески относиться к людям", — цитирует Худякова News.ru.
Гогуа сыграл в составе ЦСКА лишь 5 матчей, в которых забил 1 гол и получил 1 желтую карточку.
Худяков: ЦСКА предложил Гогуа зарплату в 10 раз больше — около 2 млн рублей в месяц
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