Бывший главный тренер "Спартка" Массимо Каррера, возглавивший греческий АЕК, дал интервью Sport24.
55-летний итальянец, под руководством которого "Спартак" стал чемпионом России в сезоне-2016/17, был уволен из московского клуба в октябре 2018 года.
— Почему ваша пауза в работе затянулась более чем на год?
— Начиная с лета у меня были определенные варианты, но это было не то, чего я искал. Кроме того, были переговоры с клубами, которые позже делали выбор не в мою пользу. И вот в итоге я в АЕК.
— Предложений из России не получали?
— Нет. Ни предложений, ни даже контактов с российскими клубами не было.
— В переговорах вам помогал агент Сальваторе Боккетти Андреа Д’Амико. Как вы наладили с ним контакт?
— Просто встретились, поговорили. Обсудили очень многие вещи. И в итоге решили сотрудничать.
— Из своих прежних помощников вы позвали в Афины лишь Джорджо Д’Урбано. Почему не обратились к другим?
— Тренера вратарей предоставил АЕК — таковы были условия. Что до остальных моих бывших помощников по "Спартаку", они заняты в других клубах.
— Какие задачи поставило перед вами руководство АЕК?
— Выход в еврокубки. Пока говорим об этом.
— Фанаты в Греции еще более эмоциональные, чем в России. Какого приема ждете от трибун?
— Уверен, они любят свою команду точно так же, как и спартаковские фанаты. Перед нами одна задача — отдать все силы на поле, чтобы трибуны гордились тем, что болеют за АЕК.
Каррера: предложений из России не получал. Даже контактов не было
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