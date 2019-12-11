» » Каррера: предложений из России не получал. Даже контактов не было

Каррера: предложений из России не получал. Даже контактов не было

Бывший главный тренер "Спартка" Массимо Каррера, возглавивший греческий АЕК, дал интервью Sport24.

55-летний итальянец, под руководством которого "Спартак" стал чемпионом России в сезоне-2016/17, был уволен из московского клуба в октябре 2018 года.

— Почему ваша пауза в работе затянулась более чем на год?
— Начиная с лета у меня были определенные варианты, но это было не то, чего я искал. Кроме того, были переговоры с клубами, которые позже делали выбор не в мою пользу. И вот в итоге я в АЕК.

— Предложений из России не получали?
— Нет. Ни предложений, ни даже контактов с российскими клубами не было.

— В переговорах вам помогал агент Сальваторе Боккетти Андреа Д’Амико. Как вы наладили с ним контакт?
— Просто встретились, поговорили. Обсудили очень многие вещи. И в итоге решили сотрудничать.

— Из своих прежних помощников вы позвали в Афины лишь Джорджо Д’Урбано. Почему не обратились к другим?
— Тренера вратарей предоставил АЕК — таковы были условия. Что до остальных моих бывших помощников по "Спартаку", они заняты в других клубах.

— Какие задачи поставило перед вами руководство АЕК?
— Выход в еврокубки. Пока говорим об этом.

— Фанаты в Греции еще более эмоциональные, чем в России. Какого приема ждете от трибун?
— Уверен, они любят свою команду точно так же, как и спартаковские фанаты. Перед нами одна задача — отдать все силы на поле, чтобы трибуны гордились тем, что болеют за АЕК.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Каррера АЕК
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

КДК оштрафовал "Спартак" на 530 тыс. рублей по итогам матча с "Ростовом"
Гончаренко дисквалифицирован на 3 игры за нецензурную брань в адрес судей
"Зенит" определился с местом проведения двух сборов 2
"Спасем животных от живодеров". "Фратрия" ответила Запашному акцией "За цирки без диких животных" 3
Луценко — лучший игрок РПЛ в декабре
Лидирующий в ФНЛ "Ротор" расстался с главным тренером 3
Де Врей: трудности сделают "Интер" сильнее, но пока что эта рана слишком свежа
Успокойтесь, осень-весна ни при чем. Оправдывать этим провал «Зенита» - бред 8
Игнатьев — о выступлении "Зенита" в Лиге чемпионов: на багаже нашего чемпионата далеко не уедешь
Каррера: предложений из России не получал. Даже контактов не было 1
Ханданович: больно из-за поражения от "Барселоны", но сезон на этом не заканчивается
Уткин: качество национального футбола падает, это долгое пике 18
Диаш: "Зенит" хорошо закрывался, но "Бенфика" перевернула ход игры и провела отличный матч 1
Худяков: ЦСКА предложил Гогуа зарплату в 10 раз больше — около 2 млн рублей в месяц 2
Каталонские радикалы могут помешать проведению матча "Барселона" — "Реал"
Черевченко признан лучшим тренером РПЛ в декабре 1
Гол Облякова "Краснодару" признан лучшим в РПЛ в декабре
«Аякс» и «Интер» вылетели, помешает ли «Локо» «Атлетико»? Итоги половины решающего тура ЛЧ – и оставшиеся расклады 1
Жирков: группа на ЧЕ-2020 сильнее той, что была на ЧМ-2018. Сборной России будет тяжело
Селадес: у "Аякса" не было верных моментов, несмотря на игровое преимущество
Издевательский финт в матче "Зенита" признан моментом дня в Лиге чемпионов (видео) 6
Фавр: это была сумасшедшая игра. "Славия" могла вести 2:0 или даже 3:0
"Арсенал" — фаворит в борьбе за Анчелотти 1
Полузащитник "Локомотива" Игнатьев спрогнозировал точный счет матча с "Атлетико" 1
Вальверде: игроки "Барселоны" чувствуют себя обязанными выиграть Лигу чемпионов
Впервые за 8 лет в плей-офф Лиги Европы не будет ни одного французского клуба 2
Конте: гол Фати просто убил нас всех
Главный тренер "Бенфики": мы насладились своей игрой против "Зенита" 13
Иванович: в чемпионате России "Зенит" тоже ошибается, но там нас не наказывают 41
М. Кержаков: нам специально не сообщали, что творилось в матче "Лион" — "Лейпциг" 1
Все новости