Объединение болельщиков "Спартака" "Фратрия" объявило о запуске акции в поддержку диких животных, которых угнетают в цирках.
"Фратрия" готовит к запуску благотворительный проект в защиту диких животных, угнетаемых в цирках и индустрии развлечений в целом.
Как показывает жизнь, насильственные действия над животными, которые совершаются в цирках во время подготовки к представлениям, а затем и на самих шоу, приводят к психологическим травмам как у детей, посещающих такие цирки, так у циркачей-дрессировщиков.
Дрессировка предполагает использование крюков, кнутов, палок, электрошокеров. А единственная причина подчинения животного человеку — это страх перед наказанием или голодом.
Наблюдение за страданиями животных травмирует психику детей. Варварское отношение с животными, некоторые виды из которых являются редкими для нашей страны, должно навсегда остаться в прошлом как дурной сон.
Мы уверены, что в XXI веке наше общество должно избавиться от насилия над животными ради потех. Многие страны мира на законодательном уровне ввели запрет на использование диких животных в индустрии развлечений, и мы будем добиваться запрета такой деятельности в России!
Принять участие в спасении животных от живодеров мы приглашаем всех желающих! Вместе мы сможем избавиться от варварских и диких забав!
Следите за новостями. Мы подробно расскажем о наших планах и опубликуем способы, которыми можно будет помочь общему делу.
За цирки без животных! Liberta Per Gli Animali!" — говорится в заявлении на сайте "Фратрии".
Напомним, после матча 18-го тура РПЛ "Зенит" — "Спартак" (1:0) генеральный директор Большого Московского государственного цирка, дрессировщик Эдгард Запашный призвал применять жесткие силовые меры против фанатов, скандирующих на стадионе нецензурные выражения в адрес нападающего петербуржцев Артема Дзюбы.
"Спасем животных от живодеров". "Фратрия" ответила Запашному акцией "За цирки без диких животных"
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