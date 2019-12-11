Продюсер Александр Голутва, участвующий в создании фильма "Я не Дзюба", заявил, что вопрос о съемках в картине нападающего "Зенита" Артема Дзюбы пока не решен.
Ранее сообщалось, что капитан сборной России сыграет сам себя в фильме "Я не Дзюба". Режиссер ленты Леонид Пляскин заявлял, что Дзюба придет в образе ангела к толстому мальчику, который мечтает играть в футбол, и пообещает ребенку, что он станет лучшим футболистом. Однако затем генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки обвинила создателей фильма в недобросовестном поведении, заявив, что Дзюба узнал о своем участии в картине от нее.
"Пока еще преждевременно что-то комментировать по этому поводу, если будет результат. Я не сомневаюсь, что все будет нормально, что он будет играть там. Пока рано говорить, пока решается финансовый вопрос, через недельку уже возможно", — сказал Голутва, слова которого приводит "РБК-Спорт".
Продюсер — о появлении Дзюбы в фильме "Я не Дзюба": пока решается финансовый вопрос
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