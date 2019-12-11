На игрока московского "Локомотива" подали иск в размере 350 тыс. евро. Речь идет о 18-летнем Максиме Мухине. Об этом сообщает "Чемпионат".
Иск на футболиста подала сторона, представлявшая ранее интересы игрока. Деньги от футболиста требует сторона, представляющая Анатолия Платова, посредника его перехода в "Крылья Советов", за молодежный состав которого выступал футболист.
Платонов считает, что Максим Мухин допустил ряд нарушений при расторжении контракта в одностороннем порядке.
Максим Мухин выступает за "Локомотив" с лета 2019 года. До перехода в московский клуб играл за молодежный состав "Крыльев Советов", где провел 2 года. На данный момент Мухин выступает за "Казанку" в ПФЛ.
В нынешнем сезоне Мухин принял участие в 20 матчах — российское молодежное первенство, Юношеская лига УЕФА и ПФЛ-Запад, — забив 2 гола.
На 18-летнего футболиста "Локомотива" подали иск в размере 350 тыс. евро
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