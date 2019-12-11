Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал специалиста на три игры (одну условно) за нецензурные выражения в адрес судейской бригады в матче 19-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (1:1).
"Нарушение аналогично тому, которое он совершал раньше. Поскольку это рецидив, то применение условной санкции было отменено, и КДК установил реальный характер дисквалификации. С учетом всех обстоятельств дела наказание будет следующим: три матча дисквалификации, один из которых — условно. К тому же Гончаренко заплатит штраф размером в 100 тыс. рублей", — цитирует ТАСС главу КДК РФС Артура Григорьянца.
Напомним, ранее Гончаренко уже был дисквалифицирован за подобный инцидент на два матча (один условно) по итогам встречи 16-го тура РПЛ с "Сочи" (3:2).
Гончаренко дисквалифицирован на 3 игры за нецензурную брань в адрес судей
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко не сможет руководить командой в первых турах РПЛ после зимней паузы.
Фото: ПФК ЦСКА
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»