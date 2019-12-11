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КДК оштрафовал "Спартак" на 530 тыс. рублей по итогам матча с "Ростовом"

Московский "Спартак" подвергся серьезному штрафу по итогам матча 19-го тура российской Премьер-лиги с "Ростовом". Об этом сообщает ТАСС. Встреча состоялась 8 декабря и завершилась победой ростовчан (4:1). Как рассказал глава КДК РФС Артур Григорьянц, сумма штрафа составила 530 тыс. рублей.

"На матче использовалась пиротехника, в том числе было бросание ракетницы на 81-й минуте. На трибуне появлялись несогласованные и оскорбительные баннеры. За использование и бросание пиротехники полагается штраф в 130 тыс. рублей, за демонстрацию несогласованных баннеров клуб заплатят 100 тыс. рублей, за баннеры с оскорблениями и нецензурной лексикой — 200 тыс. рублей. Также "Спартаку" назначен штраф в 100 тыс. рублей за скандирование болельщиками оскорбительных выражений", — говорится в сообщении.


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Теги: Спартак Ростов
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