ФИФА подала судебный иск против "Ашана" на 4 миллиона рублей

ФИФА подала судебный иск к сети супермаркетов "Ашан". Это стало известно из информации в картотеке арбитражных дел.Международная федерация футбола требует взыскать с компании 4 миллиона рублей. Иск поступил в суд в понедельник, 9 декабря. На данный момент он не принят к производству. Основания исковых требований пока не сообщаются."Ашан" — российская структура крупного французского ритейлера Auchan, который работает в России с 2002 года. В настоящее время сеть насчитывает 283 магазина.Напомним, в декабре 2017 года полиция Москвы возбудила административное дело в отношении "Ашана" по причине незаконного использования символики ФИФА.