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ФИФА подала судебный иск против "Ашана" на 4 миллиона рублей

ФИФА подала судебный иск к сети супермаркетов "Ашан". Это стало известно из информации в картотеке арбитражных дел.

Международная федерация футбола требует взыскать с компании 4 миллиона рублей. Иск поступил в суд в понедельник, 9 декабря. На данный момент он не принят к производству. Основания исковых требований пока не сообщаются.

"Ашан" — российская структура крупного французского ритейлера Auchan, который работает в России с 2002 года. В настоящее время сеть насчитывает 283 магазина.

Напомним, в декабре 2017 года полиция Москвы возбудила административное дело в отношении "Ашана" по причине незаконного использования символики ФИФА.

Sport24.ru


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