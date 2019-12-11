Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать на три матча главного тренера армейцев Виктора Гончаренко за нецензурную речь в адрес главного арбитры встречи с "Краснодаром" Василия Казарцева.
"Конечно, мы расстроены тем, что Виктор Михайлович Гончаренко пропустит в общей сложности теперь уже три матча и один останется условным... Надо признать, что с точки зрения буквы закона вопросов здесь никаких нет. Санкция в полной мере соответствует дисциплинарному регламенту РФС. Другое дело, что по духу закона возникает много вопросов. — У нас клубы наказывают многомиллиоными штрафами, подменяя реальную работу по предотвращению правонарушений и других проблем... Например, сегодня на заседании КДК нас оштрафовали на определенную сумму за 6 желтых карточек, полученных игроками ЦСКА в матче с "Краснодаром". На мой взгляд, как минимум две из них абсолютно надуманные! Посмотрите, потратьте две минуты — за что получил желтую карточку Федор Чалов?! Там даже видавшие виды комментаторы дар речи потеряли. У нас наказывают тренеров, фанатов... Машина по производству санкций работает великолепно... Но при этом абсолютно безнаказанными остаются некоторые судьи и их руководители, которые своими действиями наносят гораздо больший ущерб российскому футболу, чем ненормативная лексика Гончаренко и фанатов. При этом я не оправдываю мат, но получается, что Фемида у нас какая-то одноглазая", — цитирует Бабаева "СЭ".
Бабаев: некоторые судьи и их руководители наносят гораздо больший вред нашему футболу, чем мат Гончаренко
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