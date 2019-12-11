Корниленко получил дисквалификацию за толчок судьи

Тренер "Крыльев Советов" Сергей Корниленко дисквалифицирован на шесть матчей, три из которых — условно."За умышленный толчок официального лица матча Корниленко дисквалифицирован на шесть игр, три из которых — условно. Также назначен штраф в 100 тыс. рублей. Испытательный срок назначен до конца сезона", - сказал глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц.