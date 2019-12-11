За еврокубковым позором «Зенита» вы могли упустить важное. Карьеру завершил Дмитрий Сычев

Дмитрий Сычев для российского футбола стал фигурой культовой, но весь свой потенциал он не реализовал и близко. В начале нулевых, когда он только появился, от него ждали гораздо большего. Не срослось – в основном, из-за травм. Но под конец карьеры (он уже её приостанавливал) Сычев и сам потерял интерес к футболу.
Заниматься Сычев начал в Петербургской школе «Смена». Там пошло не очень, так что он перебрался в тамбовский «Спартак». Оттуда – в московский в 2002-м. Сыграл за команду 18 матчей и забивал в каждой второй игре, но запомнился в первую очередь – этим.
В том же году был бесславный чемпионат мира. Всё закончилось в групповом этапе на Бельгии. Сычев рыдал после финального свистка, Москву громили фанаты, но у болельщиков оставалось утешение – молодые нападающие Сычев и Кержаков. Спустя десять лет ситуация повторится – это будет проваленный Евро и надежды на Дзагоева. Они, кстати, не оправдаются тоже.
Из «Спартака» Сычев уходил со скандалом. Говорил, что заставляли подписать новый контракт. В итоге Дмитрий написал заявление по собственному и ушёл. «СЭ» нашёл этот древний и очень любопытный документ.
Сычев год отыграл за французский «Марсель» и был в нём не так успешен (7 голов за 45 игр). Затем он вернулся в «Локомотив» и сходу, став одним из лидеров москвичей, взял чемпионство. 15 голов и 4 голевые за тот сезоне.
А ещё через год – уже в 2006-м – случилась травма, после которой прежнего Сычёва мы уже не видели. В столкновении с игравшим за «Рубин» Харчиком Сычев провал кресты.
Дальше были отдельные подвиги, но системы – уже нет. В 2007-м Сычёв взял свой последний трофей – Кубок России. На отборочном этапе Евро-08 забил Андорре. Нет, это не шутка – тогда мы только по ходу встречи узнали, что хорваты обыгрывают Англию, но собраться никак не могли. Выручил только гол Сычева.
Тогда, кстати, появилась легендарная реклама, в которой прозвучало то самое «здесь наш Сычев».
А дальше – уныние.
В «Локомотиве» Сычев продержался до 2015-го, но последние сезоны проводил в абсолютно бесславных арендах - «Динамо Минск», «Волга», казахский «Окжетпес». На какой-то момент Сычев сделал перерыв в карьере, а потом вернулся в фарм-клуб «Локо» «Казанку». Особых надежд уже ни у кого не было, потому что было понятно – чего от него ждали Сычев уже не покажет.
Окончательно (на данный момент) Сычев отказался от профессионального футбола в Армении. Он подписал контракт с «Пюником», но ни разу за него не сыграл. Да и было очевидно из интернета, что Сычёв интересуется больше другим.
Впрочем, и теперь остаётся отличная возможность наслаждаться Сычёвым в кадре. Бывший футболист вместе с комментатором Денисом Казанским записывает очень бодрые интервью на youtube.
Если начнёте скучать, обязательно попробуйте. Тем более что Сычёв оказался очень толковым и приятным мужиком в новом формате.