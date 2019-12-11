» » За еврокубковым позором «Зенита» вы могли упустить важное. Карьеру завершил Дмитрий Сычев

За еврокубковым позором «Зенита» вы могли упустить важное. Карьеру завершил Дмитрий Сычев

Майка «Кто мы? Мясо», слёзы после Бельгии, реклама Pepsi. Что вам запомнилось больше всего?

Дмитрий Сычев для российского футбола стал фигурой культовой, но весь свой потенциал он не реализовал и близко. В начале нулевых, когда он только появился, от него ждали гораздо большего. Не срослось – в основном, из-за травм. Но под конец карьеры (он уже её приостанавливал) Сычев и сам потерял интерес к футболу.

Заниматься Сычев начал в Петербургской школе «Смена». Там пошло не очень, так что он перебрался в тамбовский «Спартак». Оттуда – в московский в 2002-м. Сыграл за команду 18 матчей и забивал в каждой второй игре, но запомнился в первую очередь – этим.


В том же году был бесславный чемпионат мира. Всё закончилось в групповом этапе на Бельгии. Сычев рыдал после финального свистка, Москву громили фанаты, но у болельщиков оставалось утешение – молодые нападающие Сычев и Кержаков. Спустя десять лет ситуация повторится – это будет проваленный Евро и надежды на Дзагоева. Они, кстати, не оправдаются тоже.

Из «Спартака» Сычев уходил со скандалом. Говорил, что заставляли подписать новый контракт. В итоге Дмитрий написал заявление по собственному и ушёл. «СЭ» нашёл этот древний и очень любопытный документ.

За еврокубковым позором «Зенита» вы могли упустить важное. Карьеру завершил Дмитрий Сычев

Сычев год отыграл за французский «Марсель» и был в нём не так успешен (7 голов за 45 игр). Затем он вернулся в «Локомотив» и сходу, став одним из лидеров москвичей, взял чемпионство. 15 голов и 4 голевые за тот сезоне.

А ещё через год – уже в 2006-м – случилась травма, после которой прежнего Сычёва мы уже не видели. В столкновении с игравшим за «Рубин» Харчиком Сычев провал кресты.

Дальше были отдельные подвиги, но системы – уже нет. В 2007-м Сычёв взял свой последний трофей – Кубок России. На отборочном этапе Евро-08 забил Андорре. Нет, это не шутка – тогда мы только по ходу встречи узнали, что хорваты обыгрывают Англию, но собраться никак не могли. Выручил только гол Сычева.


Тогда, кстати, появилась легендарная реклама, в которой прозвучало то самое «здесь наш Сычев».

А дальше – уныние.

В «Локомотиве» Сычев продержался до 2015-го, но последние сезоны проводил в абсолютно бесславных арендах - «Динамо Минск», «Волга», казахский «Окжетпес». На какой-то момент Сычев сделал перерыв в карьере, а потом вернулся в фарм-клуб «Локо» «Казанку». Особых надежд уже ни у кого не было, потому что было понятно – чего от него ждали Сычев уже не покажет.

Окончательно (на данный момент) Сычев отказался от профессионального футбола в Армении. Он подписал контракт с «Пюником», но ни разу за него не сыграл. Да и было очевидно из интернета, что Сычёв интересуется больше другим.


Впрочем, и теперь остаётся отличная возможность наслаждаться Сычёвым в кадре. Бывший футболист вместе с комментатором Денисом Казанским записывает очень бодрые интервью на youtube.

Если начнёте скучать, обязательно попробуйте. Тем более что Сычёв оказался очень толковым и приятным мужиком в новом формате.



Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Автор:
Теги: Сычев Локомотив
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Скауты "Челси" просматривали Вернера и Дембеле
Сульшер надеется, что Погба вернётся на поле в этом году
Почеттино - цель номер один "Арсенала" на пост главного тренера
Медведев: у "Зенита" нет планов по продаже игроков в зимнее трансферное окно 3
Худяков: ЦСКА предложил Гогуа зарплату в 10 раз выше, чем у нас 2
"Млада-Болеслав" подписал с Татаевым контракт на три года
За еврокубковым позором «Зенита» вы могли упустить важное. Карьеру завершил Дмитрий Сычев 6
Сенников: "Локомотиву" свою позицию не улучшить, но нужно биться за престиж
Боярский: увольнение Семака? Ни в коем случае 20
Защитника "Интера" уличили в использовании экипировки с фашистской символикой 2
Корниленко получил дисквалификацию за толчок судьи 2
Спивак: не сомневаюсь, что "Зенит" хотел победить, выйти в плей-офф
Ларссон признан лучшим игроком "Спартака" в ноябре 3
Тетрадзе может возглавить "Ротор" 2
Капитан "Лиона" чуть не подрался с болельщиками из-за баннера
Бабаев: некоторые судьи и их руководители наносят гораздо больший вред нашему футболу, чем мат Гончаренко 3
"Ростов" не планирует распродавать состав в зимнее трансферное окно 1
ФИФА подала судебный иск против "Ашана" на 4 миллиона рублей
Тренерский штаб "Динамо" отправился на стажировку в "Атлетико"
На 18-летнего футболиста "Локомотива" подали иск в размере 350 тыс. евро 1
"Эвертон" предложил Ибрагимовичу более 4 миллионов евро в год 1
Руководитель "Арсенала": клуб не берет ни копейки из бюджета Тульской области 1
"Зениту" не повезло, но это самое простое объяснение". Малафеев — о вылете из Лиги чемпионов 21
Экс-футболист "Спартака" Кульков, перенесший операцию по удалению опухоли, выписан из больницы 3
Продюсер — о появлении Дзюбы в фильме "Я не Дзюба": пока решается финансовый вопрос 9
КДК оштрафовал "Спартак" на 530 тыс. рублей по итогам матча с "Ростовом" 2
Гончаренко дисквалифицирован на 3 игры за нецензурную брань в адрес судей 15
"Зенит" определился с местом проведения двух сборов 3
"Спасем животных от живодеров". "Фратрия" ответила Запашному акцией "За цирки без диких животных" 11
Луценко — лучший игрок РПЛ в декабре 1
Все новости