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Худяков: ЦСКА предложил Гогуа зарплату в 10 раз выше, чем у нас

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков рассказал о работе клуба на трансферном рынке, а также раскрыл детали перехода защитника Седрика Гогуа в ЦСКА.

"Все футболисты, которые у нас есть в команде, должны понимать, что если у них появляются хорошие предложения, то мы не будем их удерживать или отговаривать от перехода. Хотя мы понимаем, что нам потери могут дорого стоить. Но мы отпустили и Дмитрия Чистякова, и Седрика Гогуа. Это жизнь. Понимаем свои возможности, и когда футболистам предлагают в другом месте зарплату в 3-5 раз больше, чем у нас, то мы просто не имеем права удерживать и препятствовать переходу. Никогда не требуем за наших игроков какие-то большие суммы. Тот же Чистяков ушёл в "Ростов" за копейки, не хотелось грамотного исполнителя терять за такую компенсацию. Но я всё прекрасно понимаю: у клубов условия разные, задачи и амбиции — тоже.

Тому же Гогуа предложили зарплату около 2 млн рублей в месяц — это в 10 раз больше, чем он получал у нас. Как я могу ему сказать, что мы никуда его не отпустим? Надо по-человечески относиться к людям. Осипенко тоже предложили очень хорошие условия, которые в несколько раз превосходят наши. "Ростов" за него сейчас заплатит деньги, что для нас будет неплохой финансовой поддержкой", - цитирует Худякова News.ru.


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Теги: Худяков ЦСКА Гогуа Тамбов
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