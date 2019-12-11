Медведев: у "Зенита" нет планов по продаже игроков в зимнее трансферное окно
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев подчеркнул, что клуб не намерен расставаться с футболистами в ближайшее трансферное окно.
Фото: ФК "Зенит"
"У нас в зимнее трансферное окно, пока, по крайней мере, планов [по продаже футболистов] нет. Посмотрим, в каком состоянии игроки вернутся из отпуска, как они будут работать. Думаю, у всех будет возможность показать своим отношением и своей игрой то, в какой футбол они будут готовы играть", - цитирует Медведева ТАСС.
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