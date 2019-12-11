Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал слухи об отставке Юрия Семина с поста главного тренера железнодорожников.
"Это вброс, никаких сомнений. Я давно знаю Палыча, и, поверьте, он никогда не напишет заявление об увольнении. Своим трудом Семин заслужил того, чтобы самому решить, когда уходить. Никто другой — ни администрация команды, ни администрация РЖД, ни совет директоров — этот вопрос решать не должен. Если Палыч решит уйти, то сто процентов захочет оставить преемника. То есть ему нужен достойный кандидат. Кто это будет — Пашинин, Лоськов, Евсеев или кто-то еще, — я не знаю, но думаю, он предложит кого-то себе на замену, как только придет время.
Не думаю, что работать в "Локомотиве" Семину надоело. Палыч кожей прирос к клубу, он там как дома. Семин был чемпионом Украины с киевским "Динамо", но я точно знаю, что по ночам он мечтал вернуться в "Локомотив", - цитирует Наумова "Матч ТВ".
Экс-президент "Локомотива": поверьте, Семин никогда не напишет заявление об увольнении
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»