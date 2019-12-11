Известный в прошлом игрок "Зенита", а ныне депутат Законодательного собрания Ленинградской области Алексей Игонин прокомментировал выступление российских клубов в еврокубках в текущем сезоне.
"Я не вижу никакого краха нашего футбола, потому что наши команды всегда находились на таком уровне. Мы где были, там и находимся. Потихоньку сваливаемся все ниже и ниже — это да. Но у нас клубы как выступают в Лиге чемпионов в групповом этапе, так они выше и не стремятся. Я бы не назвал это провалом. Это, может быть, крах чьих-то ожиданий. Конечно, надежда была, что лучшие российские клубы пройдут в следующий этап, но это нельзя было назвать уверенностью. Никто не говорил, что так однозначно произойдет. Но все равно, кто бы что ни говорил, есть клубы, которые действительно великие и тем не менее вылетают на такой стадии. Но это не крах, это уже норма для нашего футбола. Дзюба сказал, что они обосрались, тренер ответил: "Ничего страшного". Тут нечего комментировать, это слова великих. Семаку нужно учить команду дальше играть в футбол", - цитирует игонина Sport24.ru.
Игонин: не вижу никакого краха российского футбола. Наши команды всегда находились на таком уровне
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