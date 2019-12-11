Председатель комитета Российского футбольного союза по этике Семен Андреев сообщил, что нашумевшие высказывания президента ЦСКА Евгения Гинера будут рассмотрены 13 декабря.
Напомним, что Гинер 7 декабря после гостевого матча 19-го тура РПЛ с "Краснодаром" (1:1) подверг жесткой критике главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова, назвав его конченым негодяем и призвав застрелиться.
"Сегодня в комитет по этике поступило обращение руководства Российского футбольного союза — подвергнуть экспертной оценке последние высказывания Евгения Гинера. Заседание комитета запланировано на 13 декабря в пятницу в 12:00. Мы проанализируем слова президента ЦСКА и примем соответствующее решение в соответствии с дисциплинарным регламентом РФС", - цитирует Андреева Sport24.
Комитет по этике рассмотрит высказывания Гинера про Егорова
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