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Комитет по этике рассмотрит высказывания Гинера про Егорова

Председатель комитета Российского футбольного союза по этике Семен Андреев сообщил, что нашумевшие высказывания президента ЦСКА Евгения Гинера будут рассмотрены 13 декабря.

Напомним, что Гинер 7 декабря после гостевого матча 19-го тура РПЛ с "Краснодаром" (1:1) подверг жесткой критике главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова, назвав его конченым негодяем и призвав застрелиться.

"Сегодня в комитет по этике поступило обращение руководства Российского футбольного союза — подвергнуть экспертной оценке последние высказывания Евгения Гинера. Заседание комитета запланировано на 13 декабря в пятницу в 12:00. Мы проанализируем слова президента ЦСКА и примем соответствующее решение в соответствии с дисциплинарным регламентом РФС", - цитирует Андреева Sport24.


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Теги: Гинер Егоров
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