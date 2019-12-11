Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после гостевого поражения от "Атлетико" (0:2) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов высказался о предложении экс-капитана сборной России Андрея Аршавина, который после провала российских клубов в еврокубках призвал вернуть систему "весна-осень".
— Согласны ли с Аршавиным, который предложил вернуться к системе "весна-осень"
— Ну, Андрей — парень, который сам играл. И играл хорошо. Он прекрасно знает наш чемпионат и имеет право на мнение. Правильное оно или нет, оно есть. Думаю, к нему нужно прислушаться.
Sport24.ru
Семин: думаю, к предложению Аршавина о системе "весна-осень" нужно прислушаться
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»