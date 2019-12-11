"Сразу отвечу на предложение приглашать "варягов" на отдельные матчи. Тактически это может быть правильно, чтобы урегулировать острые конфликты нейтральной кандидатурой.
Но это не может быть регулярной практикой, так как мы должны решить стратегическую задачу — отстроить собственную систему судейства. Иначе говоря — можно и нужно привлекать иностранных специалистов, ничего зазорного в этом нет, но жить нужно своими силами.
Повторюсь, чтобы подготовленные нами регламенты работали — они должны быть нашим общим делом.
Когда зарождался футбол, все спорные моменты обсуждались капитанами команд, арбитров еще не было. В некотором смысле мы сейчас в аналогичной ситуации, давайте перейдем от скандалов к труду, который принесет результат — качественный судейский корпус и объективное судейство", — приводит слова Хачатурянца официальный сайт РФС.
Хачатурянц: нет ничего зазорного в том, чтобы привлекать иностранных арбитров на матчи РПЛ
Руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал возможность приглашения иностранных арбитров в чемпионат России.
Фото: РБК
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