Кирилл Логинов, отчим и по совместительству агент Александра Кокорина, высказался о новом контракте игрока, а также о том, когда россиянин вновь выйдет на поле.
"На какой срок мы хотим заключить новый контракт? Не надо бежать впереди паровоза. Я не собираюсь разглашать информацию о наших контрактах. И не имею на это право.
Что касается выхода Александр на поле, то понятия не имею. Вдруг опять кто-нибудь кому-нибудь даст указание и его не зарегистрируют", — цитирует Логинова "Спорт день за днем".
Напомним, Кокорин, который вышел на свободу по УДО из колонии 17 сентября, сможет быть зарегистрирован для участия в матчах не ранее 22 января 2020 года.
Отчим Кокорина: вдруг опять кто-нибудь даст указание и его не зарегистрируют
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