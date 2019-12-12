» » Широков: предъявлять "Зениту" за отрыв нельзя, кто мешает остальным выигрывать?

Широков: предъявлять "Зениту" за отрыв нельзя, кто мешает остальным выигрывать?

Бывший игрок "Зенита" Роман Широков подвёл итоги выступления питерской команды в этом сезоне Лиги чемпионов.

"До матча с "Бенфикой" никто не считал, что "Зенит" провалился в Лиге Чемпионом. Они играли неплохо, пусть и не все матчи. Даже во вторник наконец-то всё зависело от нас, а не от других, мы могли спокойно сыграть вничью. Но 15 минут второго тайма перевернули всё с ног на голову.

Да, вариант, что питерцы не выйдут даже в Лигу Европы, просматривался ещё после жеребьёвки. Группа у них ровная, все отбирали очки друг у друга. Дома "Зенит" с "Бенфикой" сыграл достойно, но потом провалил два ключевых матча. Затем был обыгран "Лион", но я бы не сказал, что матч с "Бенфикой" "Зенит" провалил – они играли по счёту, их устраивала ничья – не надо никуда бежать. Но когда рассчитываешь только на ничью на выезде – это тяжело, тем более с сильной командой. Даже "РБ Лейпцигу" в гостях они забили два, но там им не повезло, а тут сложилось, как надо — где-то мяч в руку попал, где-то игрок "Зенита" по мячу промахнулся. Вот они и 0:2, с которых отыграться тяжело, тем более для нынешнего "Зенита" вдесятером, да ещё и на таком уровне.

Связано ли неудачное выступление "Зенита" в ЛЧ с отсутствием конкуренции в РПЛ? Я ещё месяц назад говорил, что "Зенит" в РПЛ всегда должен пытаться играть на максимальных скоростях. Тогда и будет возможно быть конкурентоспособными в Европе. Сейчас они два с половиной матча и зацепили, но, чтобы выйти из группы, нужно цеплять минимум три-четыре игры. Раньше "Бавария" катком по всем проходилась, обыгрывая 5:0, 6:0, 7:0. Так и "Зениту" надо в РПЛ играть, если они на что-то претендуют в Европе – на максимальных скоростях от первой до последней минуты. Тогда это будет и на Лигу чемпионов переноситься. Клопп раньше мотивировал бонусом за проделанный объём работы на поле, вот он два года подряд с "Боруссией" и обыгрывал всех.

При этом по составу возможность так играть есть — альтернативы у "Зенита" нет только центральным защитникам. Ракицкий, например, для РПЛ по понимаю футбола – просто топ, он оказывает огромное влияние на игру — и мяч придержать может, и атаку организовать, и пас отдать такой, какой полузащитники не отдадут. А остальные позиции можно варьировать. Он бы и в матче с "Бенфикой" мог помочь.

"Зенит" сам себе создал комфортные условия в РПЛ, они ведь играют стабильно. У того же "Локомотива" состав не слабее, но очки так они не набирают. Претензии к "Зениту" предъявлять за их отрыв нельзя, они просто выигрывают. Пусть выигрывают и остальные, кто вам мешает?", — сказал Широков в беседе с "Чемпионатом".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Зенит Широков Лига чемпионов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Магнуссон: ЦСКА нет оправданий. Мы плохо выступили в Лиге Европы и должны это принять
Смородская: еще чуть-чуть, и "Спартак" свалится в ФНЛ 4
"Когда вернулся домой и уже 10 дней без работы". Слуцкий выложил очередное шутливое видео
"Локомотив" 14 января отправится в Малагу. Календарь сборов
Дм. Черышев: "Валенсия" не выходила в плей-офф ЛЧ 7 лет. Они сделали маленькую историю
Черчесов рассказал, почему Черышев играет за сборную лучше, чем за клуб
Широков: предъявлять "Зениту" за отрыв нельзя, кто мешает остальным выигрывать? 3
Черчесов: Головин из ситуативного футболиста превращается в стабильного исполнителя
Фанат "Зенита" получил три года условно за удар росгвардейца
Черчесов: говорю с Фернандесом по-русски. Он все время машет головой. Надеюсь, все понимает 4
"Фиаско нашего футбола". Широков — о выступлении российских клубов в еврокубках 26
Буффон: я должен принимать критику, если хочу продолжать играть в футбол
Черчесов рассказал, что думает о ситуации с травлей Дзюбы 1
Черчесов рассказал о потенциальном возвращении Акинфеева в сборную 3
Форвард "Баварии" Коман получил травму колена и выбыл на неопределенный срок
Роналду: хочу встретиться с "Реалом" в финале Лиги чемпионов
Капитан "Аталанты": мы оставили свой след в истории клуба и в истории всего футбола 2
Дзагоев станцевал лезгинку на тренировке ЦСКА перед игрой с "Эспаньолом" в ЛЕ 11
Туристический ЦСКА и последняя надежда на весенние еврокубки в лице «Краснодара» 4
Сборная России поздравила Гилерме с днем рождения, сравнив его с Нео из "Матрицы" 4
Сарри: Роналду — превыше всего, но нельзя побеждать, только потому, что у тебя есть Криштиану
Неймар уклончиво ответил на вопрос о том, счастлив ли он в "ПСЖ"
Коченков: я "привез" первый пенальти в ворота "Локомотива", но смог исправить ошибку
Тухель: Кавани не чувствовал игрового ритма, и это произошло по моей вине
Дибала: я рад победе, доволен, что мне удалось помочь партнерам забить, это всегда приятно
Болельщики "Урала" признали Погребняка лучшим игроком в ноябре и декабре
Клопп извинился перед переводчиком за критику 1
Зидан: "Брюгге" был хорош, но во втором тайме доминировал "Реал". Мы заслужили три очка
Моуринью: предпочел бы проиграть "Баварии" 2:3 вместо 1:3
Отчим Кокорина: вдруг опять кто-нибудь даст указание и его не зарегистрируют 2
Все новости