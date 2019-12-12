Широков: предъявлять "Зениту" за отрыв нельзя, кто мешает остальным выигрывать?

Бывший игрок "Зенита" Роман Широков подвёл итоги выступления питерской команды в этом сезоне Лиги чемпионов.
"До матча с "Бенфикой" никто не считал, что "Зенит" провалился в Лиге Чемпионом. Они играли неплохо, пусть и не все матчи. Даже во вторник наконец-то всё зависело от нас, а не от других, мы могли спокойно сыграть вничью. Но 15 минут второго тайма перевернули всё с ног на голову.
Да, вариант, что питерцы не выйдут даже в Лигу Европы, просматривался ещё после жеребьёвки. Группа у них ровная, все отбирали очки друг у друга. Дома "Зенит" с "Бенфикой" сыграл достойно, но потом провалил два ключевых матча. Затем был обыгран "Лион", но я бы не сказал, что матч с "Бенфикой" "Зенит" провалил – они играли по счёту, их устраивала ничья – не надо никуда бежать. Но когда рассчитываешь только на ничью на выезде – это тяжело, тем более с сильной командой. Даже "РБ Лейпцигу" в гостях они забили два, но там им не повезло, а тут сложилось, как надо — где-то мяч в руку попал, где-то игрок "Зенита" по мячу промахнулся. Вот они и 0:2, с которых отыграться тяжело, тем более для нынешнего "Зенита" вдесятером, да ещё и на таком уровне.
Связано ли неудачное выступление "Зенита" в ЛЧ с отсутствием конкуренции в РПЛ? Я ещё месяц назад говорил, что "Зенит" в РПЛ всегда должен пытаться играть на максимальных скоростях. Тогда и будет возможно быть конкурентоспособными в Европе. Сейчас они два с половиной матча и зацепили, но, чтобы выйти из группы, нужно цеплять минимум три-четыре игры. Раньше "Бавария" катком по всем проходилась, обыгрывая 5:0, 6:0, 7:0. Так и "Зениту" надо в РПЛ играть, если они на что-то претендуют в Европе – на максимальных скоростях от первой до последней минуты. Тогда это будет и на Лигу чемпионов переноситься. Клопп раньше мотивировал бонусом за проделанный объём работы на поле, вот он два года подряд с "Боруссией" и обыгрывал всех.
При этом по составу возможность так играть есть — альтернативы у "Зенита" нет только центральным защитникам. Ракицкий, например, для РПЛ по понимаю футбола – просто топ, он оказывает огромное влияние на игру — и мяч придержать может, и атаку организовать, и пас отдать такой, какой полузащитники не отдадут. А остальные позиции можно варьировать. Он бы и в матче с "Бенфикой" мог помочь.
"Зенит" сам себе создал комфортные условия в РПЛ, они ведь играют стабильно. У того же "Локомотива" состав не слабее, но очки так они не набирают. Претензии к "Зениту" предъявлять за их отрыв нельзя, они просто выигрывают. Пусть выигрывают и остальные, кто вам мешает?", — сказал Широков в беседе с "Чемпионатом".
Широков: предъявлять "Зениту" за отрыв нельзя, кто мешает остальным выигрывать?
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