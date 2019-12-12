"Локомотив" объявил, что все команды клуба ушли в отпуск. Подготовку ко второй части сезона футболисты начнут в середине января. "Казанка" и молодежка перед отъездом на первые сборы будут тренироваться в Москве.
Железнодорожники опубликовали календарь сборов.
Зимние сборы основной команды:
— 14–27 января. Малага (Испания)
— 31 января — 10 февраля. Доха (Катар)
— 14–26 февраля. Малага (Испания)
Зимние сборы молодежной команды:
— 19 января — 1 февраля. Турция
— 6–19 февраля. Турция
Зимние сборы "Казанки":
— 16 февраля — 1 марта. Турция
— 8–22 марта. Турция
Расписание контрольных матчей станет известно позднее. Основная команда сыграет в Катаре на Кубке "Матч Премьер".
"Локомотив" 14 января отправится в Малагу. Календарь сборов
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