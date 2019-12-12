Российский тренер Валерий Непомнящий ответил на вопрос о том, стоит ли молодым футболистам уезжать из РПЛ и пробовать свои силы за границей.
"Я вообще думаю, что для того чтобы российский чемпионат оставался конкурентоспособен, не нужно мотивировать футболистов уезжать в Европу. Мне кажется, что и Баринов, и братья Миранчук, и Фёдор Чалов должны играть у нас, в России, добиться чего-то в составе своих команд и тогда уже уезжать. А пока ни клуб, ни сами футболисты ещё никак себя не зарекомендовали, очень опасно и тревожно отправляться в Европу.
Что касается слухом о переходе Алексея Миранчука в "Ювентус", он очень достойно, как и весь "Локомотив", сыграл с "Ювентусом". При этом все разговоры о переезде куда-то инициируют не сами игроки. Это в большей степени работа, с одной стороны, агентов, а с другой — СМИ. Пресса очень верит слухам, даже не имеющим под собой никакой почвы. Поэтому, думаю, что и Антон, и Алексей Миранчуки внутренне готовы играть за рубежом, но мало понимают, что может их ждать там", — цитирует Непомнящего "RT на русском".
Непомнящий: Баринов, Миранчуки и Чалов должны играть в России, добиться чего-то, а потом уезжать
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