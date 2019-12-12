Ари: не полетел с "Краснодаром" в Испанию, команда меня отпустила, улетаю в Бразилию

Нападающий "Краснодара" Ари, команда которого сегодня проведёт решающий матч Лиги Европы против "Хетафе", уже находится в Бразилии, поскольку в игре против "Базеля" получил две жёлтые карточки за неспортивное поведение и был дисквалифицирован.

Фото: Rusfootball.info