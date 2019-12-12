— Вы полетите в Мадрид с «Краснодаром»?
— Нет, не поеду. Команда меня отпустила. Я сегодня улетаю в Бразилию, сейчас уже нахожусь в аэропорту, — заявил Ари.
— Вам что-то сказали, когда отпускали в Бразилию?
— Не хочу говорить о себе. Меня отпустили, но для меня главное, чтобы команда была сконцентрирована на последней игре и выиграла. Надеюсь, все будет хорошо, мы победим, никто из ребят не получит травму. Мы не очень хорошо начали в Лиге Европы, но выиграли в последних трех матчах. Сейчас у нас есть шанс выйти дальше. Это будет тяжелый матч. Но я верю в ребят.
— Как оцените свою игру в прошедшей части сезона?
— Я чувствую себя хорошо. Понимаю, что сейчас был в хорошей форме. Для меня было важно помочь команде, чтобы мы выигрывали. Мне кажется, я с этой задачей справлялся.
— Вы говорили, что вами интересуются клубы из Китая и ОАЭ. Под этим есть какая-то почва?
— Для меня важно показывать хорошую игру здесь и сейчас. У меня еще полтора года контракта с «Краснодаром», и я считаю, что надо полностью выкладываться все это время, после чего думать о своем будущем. До окончания контракта не хочу даже думать о том, чтобы поменять команду, — цитирует Ари "РБ Спорт".
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Ари: не полетел с "Краснодаром" в Испанию, команда меня отпустила, улетаю в Бразилию
Нападающий "Краснодара" Ари, команда которого сегодня проведёт решающий матч Лиги Европы против "Хетафе", уже находится в Бразилии, поскольку в игре против "Базеля" получил две жёлтые карточки за неспортивное поведение и был дисквалифицирован.
Фото: Rusfootball.info
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