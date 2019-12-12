Комментатор "Матч ТВ" Георгий Черданцев объяснил, почему канал не показывал в трансляции матчей 19 тура чемпионата России уходящих с трибун в знак протеста фанатов.
"Все очень просто, я это объяснял в эфире и могу вам повторить: потому что телетрансляция существует для того, чтобы показывать футбол и, по мере возможности, создавать яркую и красивую картинку происходящего на футбольном поле. А показывать пустые трибуны — это не соответствует задачам, которые преследует трансляция. Уход людей с трибуны — это информационный повод, а не трансляционный", — цитирует Черданцева телеканал "Дождь".
Комментатор также привел в пример трансляции матчей европейских чемпионатов и еврокубков. Он подчеркнул, что УЕФА «категорически запрещает» показывать выбегающих на полей людей и беспорядки на трибунах.
«Поэтому трансляционные законы очевидны и едины для всех, поэтому удивляться этому не следует», — заключил Черданцев.
Ранее "Медуза" сообщила, что части комментаторов телеканала перед их матчами позвонило руководство и попросило никак не затрагивать тему фанатского протеста.
Черданцев: показ пустых трибун не соответствует задачам трансляции
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