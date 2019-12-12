– Деградирует ли чемпионат? Да, это наиболее правильное слово.
Выход? Все лимиты на легионеров только вредят футболу. К сожалению, движение какое-то началось. Но очень поздно – десять лет потеряно. Просто потеряно.
Я за отмену лимита. Должна быть здоровая, свободная конкуренция. Вот и все, – сказала Смородская, - приводит слова Смородской "СЭ".
Напомним, что со следующего сезона лимит на легионеров будет ужесточен до "8+17" в заявке на сезон.
Смородская: РПЛ деградирует. Нужно отменять лимит
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением по поводу лимита на легионеров
Фото: ИТАР-ТАСС/Юрий Машков
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