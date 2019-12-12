На ней будет обсуждаться будущее черногорского специалиста в клубе.
- Сегодня куратор самарского футбола Василиос Зиакас встретится с Божовичем. Скорее всего, они обсудят будущее тренера в команде.
Сам Миодраг хочет продолжить работу в «Крыльях Советов», выправить ситуацию. У него еще контракт на полтора года, - приводит слова источника "Р-Спорт".
Напомним, что по итогам 19-ти туров "Крылья" идут предпоследними.
Божович обсудит свое будущее в «Крыльях» с куратором самарского футбола
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божов проведет встречу с куратором самарского футбола Василиосом Зиакасом
Фото: © Getty Images
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