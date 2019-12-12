Таким образом футболист покинул ЦСКА, за который выступал на правах аренды.
При этом остается вероятность, что ЦСКА попробует ещё раз взять игрока в аренду.
Напомним, что Сантос провел за российский клуб пять матчей, не отметившись результативными действиями.
Сегодня красно-синие сыграют против "Эспаньола", но московская команда в любом случае останется на последнем месте в группе.
Источник: ЦСКА не стал выкупать Сантоса
Как пишет в твиттере журналист Globo Esporte Фелипе Шмидт, ЦСКА решил не выкупать полузащитника Лукаса Сантоса у "Васко да Гамы".
Фото: ПФК ЦСКА
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