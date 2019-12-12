Геркус: сейчас начнутся призывы вернуть "весну-осень", отменить лимит. Истерика и подмена повестки
Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал вылет всех российских клубов из еврокубков и развернувшиеся по этому поводу дискуссии о необходимых реформах российского футбола.
Фото: "СЭ"
"Сейчас вместо того, чтобы заниматься тяжелой кропотливой работой по развитию футболу начнутся призывы вернуть весну-осень, отменить лимит и прочее такое же. Истерика и подмена повестки", - написал Геркус в своём твиттере.
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