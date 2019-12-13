«Осень-весна» – лучший вариант для еврокубков. Если её и менять, то по другой причине

Когда в год чемпионата мира у нас как от эпидемии чумы гибли региональные команды, такую бурю почему-то никто не поднимал. Закрыть глаза на всё это было можно, а вот на провал в еврокубках – нет, ведь задействованы большие люди, большие деньги, большие клубы.
В итоге это выглядит так: после провала обязательно нужно что-то да сделать! Что – мы не знаем / не хотим знать / не можем сделать / не хотим делать (подчеркнуть тут, кажется, надо всё). Поэтому давайте-ка опять поменяем туры и круги местами и подождём лет 5 – вдруг кому-то повезёт выскочить в плей-офф.
Как на успехи в еврокубках могут положительно повлиять номера кругов, понять невозможно. Говорят о необходимой клубам премьер-лиги подпитке из ФНЛ и ПФЛ, но не сказать, что ЦСКА выигрывал Кубок УЕФА командой, выросшей в «низах» нашего футбола.
«Осень-весна» как раз и заточена под еврокубки, ради них она и принималась в ущерб ФНЛ и ПФЛ, которые теряют полтора летних месяца игры на хороших полях. А теперь систему будут убирать из-за провала в еврокубках? Давайте зафиксируем:
1. Сроки при «осень-весне» больше подходят еврокубкам
Было бы «Зениту» легче отстоять очко в матче с «Бенфикой», если бы чемпионат России завершился 29 ноября, как при «весна-осень»? Есть стойкое ощущение, что питерцы влетели бы 0:3, а потом Семак сказал бы о том, что за 2 недели паузы команда выбилась из игрового тонуса. То же самое с весной: форму до вылета из еврокубков набрать никто не успеет, чемпионат просто не успеет начаться.
Говорят, что летом в разгар чемпионата наши клубы получили бы преимущество в еврокубковых отборах. Да ведь оно и так есть, однако не помешало «Краснодару», игравшему более месяца в чемпионате, влететь «Олимпиакосу», у которого внутренний турнир едва начался. Аналогичная ситуация со «Спартаком» и «Брагой».
2. Осенью наши не падают от усталости после длинного сезона
В копилку отмазок по ноябрьско-декабрьской импотенции добавится ещё одна. У европейцев сезон только начался, они свежие и лёгкие, а мы доигрываем на ободах, да ещё и плотный график некстати… Кто-то даже отнесётся с пониманием.
3. С Европой синхронизированы трансферные окна
Претендующим на еврокубки клубам перед новым сезоном (когда и происходит строительство команды) легче укрепляться в жаркое трансферное лето, а не тихую зиму, когда хорошего игрока посередине сезона тебе никто не отдаст, да и свободного агента не подпишешь.
4. Между попаданием и стартом в еврокубках куда меньше времени
Примеры «Тосно» и «Арсенала» нивелируют это преимущество, но простые законы математики всё-таки ещё никто не отменял: развалить команду за 2 месяца сложнее, чем за 8. Вопросы к тем, кому это удаётся и за 2, а не к «осень-весне».
Так что отмена «осень-весна» – как раз-таки удар по еврокубкам. Возможно, «весна-осень» – благо для всего российского футбола, но явно не для тех, из-за чьего провала сейчас обсуждают её возвращение. В Европе станет только сложнее. Понятия «повод» и «причина» во многих ситуациях различны, но здесь они вовсе друг другу противоречат: из-за провала в еврокубках мы хотим отменить введённую ради еврокубков систему.
Провалы сами по себе не страшны, даже полезны. Вспомните, с чего началось бурное развитие юношеского футбола в Германии, увенчавшееся победой на ЧМ-2014. Вспомните, на каком уровне находился бельгийский футбол, когда там детским командам запретили играть на результат и начали заново выстраивать всю систему подготовки футболистов.
У России уже был уникальный шанс всё изменить: под домашний чемпионат мира можно было сделать очень многое, но всё ограничивалось дискуссией о том, каким должен быть лимит на легионеров. Сейчас мы обсуждаем другие цифры – номеров туров, однако никакого чемпионата мира, повода для футбольной революции и выделения на неё необходимых средств уже не будет (правда, средства бы всё равно ушли сами знаете куда).
Как считаете, история с Суторминым, отблагодарившим первого тренера, вдохновит детских тренеров работать не на сиюминутный результат, а на будущих воспитанников?
Скорее наоборот – исключение из правила только подтвердит: заработать в детском футболе хоть что-то ты сможешь, только выиграв какой-нибудь турнир. А дивиденды от воспитания игрока получишь, только если пропихнёшь куда-то своего сынишку, не факт, что талантливого. Ну а чтобы выигрывать турниры, необязательно самообразовываться, искать и разрабатывать методики воспитания будущих звёзд – порой достаточно сделать ставку на «физику» и «бей-беги». Если у школы есть ресурсы – можно ещё и переманить к себе всех лучших ребят, чтобы потом в городе было не с кем играть.
Ничего не улучшили перед домашним чемпионатом мира – ничего не сдвинется сейчас тем более. Провал в еврокубках – событие значимое, но всё-таки нишевое. Не реагировать совсем на этот сигнал нельзя, но если вся реакция ограничится зачёркиванием чисел с номерами туров и подписыванием других чисел, то 0 российских клубов в плей-офф еврокубков перестанут быть провалом, превратившись в обыденность. К этому нынешняя дискуссия нас и ведёт.
Фото: Pedro Fiuza/Xinhua/Global Look Press, Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит», РИА Новости / Александр Вильф