Что делать?

Возвращать "весну-осень" Оставить "осень-весну", смена номеров туров ничего не изменит





«Осень-весна» – лучший вариант для еврокубков. Если её и менять, то по другой причине

Надеяться, что с «весна-осень» наши клубы вдруг начнут выходить в плей-офф – всё равно что переименовать город и просто ждать, когда он изменится к лучшему, ничего при этом не делая.