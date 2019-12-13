7 декабря после матча 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1) Гинер жестко раскритиковал Егорова. Президент ЦСКА в числе прочего заявил: «Егоров — конченый негодяй. Он должен застрелиться».
«В комитет по этике поступило письмо Алаева, в котором он просил рассмотреть этот эпизод и дать ему оценку. Комитет рассмотрел. Предварительно это интервью вызвало широкий резонанс в стране, мне многие представители звонили по данному вопросу, потому что высказывания Гинера перешли нормы. Комитет принял принципиальное решение: запретить Гинеру любую деятельность, связанную с футболом, на три месяца и условно на один год с момента принятия решения. И оштрафовать его на один миллион рублей.
Если за год, который ему дали условно, будут какие-то нарушения, то дисквалификация может продлиться. Данное решение он может обжаловать в течение трех дней. Евгений Гинер присутствовал в начале заседания, высказал свою точку зрения, а в дальнейшем, к сожалению, уехал и не дождался решения», — передает слова Андреева Sport24.
Гинер отстранен от футбольной деятельности на 15 месяцев и оштрафован на 1 млн рублей
Председатель комитета по этике Семен Андреев рассказал об итогах заседания по поводу высказываний президента ЦСКА Евгения Гинера о главе судейского корпуса РФС Александре Егорове.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»