Судейский комитет РФС: штраф Гинера будет направлен на гранты и поддержку судей
Руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал решение отстранить президента ЦСКА Евгения Гинера от футбола на три месяца.
Фото: sportbox
"Решение комитета по этике по высказываниям Евгения Гинера полностью соответствует корпоративным нормам РФС. Денежные средства будут направлены на гранты и поддержку перспективных судей. Надеемся, что подобные ситуации не будут повторяться впредь", - цитирует Хачатурянца РФС.
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