Бывший игрок "Спартака" Андрей Тихонов прокомментировал неудачное выступление российских клубов в еврокубках.
"Я считаю, что это провал. Это катастрофой назвать нельзя, но это провал нашего футбола. Можно сказать, что, допустим, "Локомотиву" попался "Байер" и "Ювентус". "Зенит" мог спокойно из этой группы выходить. Я уже не говорю про группы с ЦСКА. Очень неудачный год
В нашем чемпионате наши команды играют другой футбол. Они встречаются с более сильными командами — в данный момент европейскими. Таких же команд в нашем чемпионате нет.
Критика системы "осень-весна"? Давайте возьмем статистику. Мы доходили до полуфинала кубка УЕФА, то четвертьфинала Лиги чемпионов, "Зенит" выиграл кубок УЕФА до перехода на "осень-весна". Если статистика говорит об обратном, то это повод задуматься. Мы летом отдыхаем. Хотим соответствовать Европе, но месяц летом не играем в футбол. Я уже не говорю о том, что происходит во второй лиге, в первой лиге, откуда должны футболисты браться. Это очень глобальный вопрос, нужно подумать об этом", — цитирует Тихонова "РБК".
Тихонов: система "осень-весна"? Статистика даёт нам повод задуматься
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