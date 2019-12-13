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Госдума одобрила в первом чтении законопроект о продаже пива на стадионах

Прошли первое чтение поправки, регулирующие продажу пива на футбольных матчах. Об этом сообщает на официальном сайте Государственной Думы федерального собрания Российской Федерации.

Законопроектом, авторами которого стали заместитель Председателя ГД от фракции ЛДПР Игорь Лебедев и член Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев, предлагается разрешить розничную продажу пива и пивных напитков во время официальных спортивных соревнований по футболу, за исключением детско-юношеских матчей.

Продавать пиво на стадионах смогут организации и индивидуальные предприниматели, заключившие договоры с организаторами соревнований. При этом в законопроекте подчеркивается, что доходы от заключения соглашений на продажу пива на футбольных матчах их организаторами должны будут направляться на развитие профессионального и детско-юношеского спорта.

Предполагается, что ко второму чтению в законопроект внесут поправки, распространяющие разрешение на продажу пива на все другие виды спорта.

Напомним, продажа пива на стадионах в России была запрещена в 2005 году, но ее временно разрешали на время Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018.


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