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Гончаренко: ЦСКА мог немного больше очков взять в РПЛ и гораздо больше - в Лиге Европы

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги первой части сезона.

"Легкая недосказанность есть все-таки. Казалось, что мы могли немного больше очков взять в чемпионате и гораздо больше очков взять в Лиге Европы. Эта легкая недосказанность и характеризует наше участие, нам не хватало стабильности. Это то, что на виду. Наша задача — более стабильно и сбалансированно проводить матчи.

Проблема в том, что все говорят: «Проблема второго тайма, проблема второго тайма, проблема второго тайма…" Это постоянно говорится. Мы уже смеялись, что, когда большие клубы проигрывают, мы будем говорить, что это проблема второго тайма. "Бавария", "Манчестер Сити"… Физически не готовы. На самом деле, это шутка.

У нас были определенные проблемы, но мы их решили. Команда должна быть сбалансированная, рациональная и гибкая. Нам не хватало иногда баланса, мы не были гибкими и мы не всегда были рациональными — вот это приводило к взлетам и падениям", - цитирует Гончаренко ПФК ЦСКА.


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Теги: Гончаренко ЦСКА
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