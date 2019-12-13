Гончаренко: когда на ногу упадёт молоток, даже эскимос заговорит по-русски
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что он пишет в записках, которые передаёт игрокам на поле во время матчей.
Фото: "Чемпионат"
"Исходя из того, как я себя веду, то только мат и "давайте вперёд!". Только так, и ничего иначе. Кто пишет записки на иностранных языках? Итальянский язык создан для оперы, французский — для любви, немецкий — для философии, но когда на ногу падает молоток, даже эскимос начинает говорить по-русски. То есть иностранцы прекрасно понимают, что там написано", - цитирует Гончаренко ПФК ЦСКА.
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