Тарасов выступил в Государственной думе России

Сегодня я впервые выступал в Государственной Думе, где мы говорили на серьезную и навсегда актуальную тему - ЗОЖ. Мне, как спортсмену с самых ранних лет, было чем поделиться. Важную роль в моей жизни сыграл папа. Хоть я и видел глазами на своём районе ребят, выбравших запрещённые вещества, я никогда не хотел быть одним из них, так как знал цену здоровому телу, которое благодаря усердным занятиям менялось. Я этим очень гордился и все благодаря тому, что мой отец был спортивным человеком: обучал меня навыкам каратэ, рукопашному бою, мы играли с ним в шашки и благодаря ему я очень рано осознал свою любовь к футболу. Это я все к тому, что в моем случае- здоровый образ жизни зародился в семье. Я, как глава, так же прививаю спорт в своей большой семье. Не даром говорят, что воспитывать нужно не детей, а себя. ? В здоровом теле- здоровый дух ??. Спасибо за приглашение ?!