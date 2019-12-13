» » Тарасов выступил в Государственной думе России

Тарасов выступил в Государственной думе России

Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов выступил в Государственной думе Российской Федерации.

"Сегодня впервые выступал в Государственной думе, где мы говорили на серьёзную и всегда актуальную тему — ЗОЖ. Мне, как спортсмену с самых ранних лет, было чем поделиться. Важную роль в моей жизни сыграл папа.

Хоть и видел в своём районе ребят, выбравших запрещённые вещества, я никогда не хотел быть одним из них, так как знал цену здоровому телу, которое благодаря усердным занятиям менялось. Я этим очень гордился, и всё благодаря тому, что отец был спортивным человеком: обучал меня навыкам каратэ, рукопашному бою, мы играли с ним в шашки, и благодаря ему я очень рано осознал свою любовь к футболу.

Это я всё к тому, что в моём случае здоровый образ жизни зародился в семье. Как глава, я также прививаю спорт в своей большой семье. Недаром говорят, что воспитывать нужно не детей, а себя. В здоровом теле здоровый дух. Спасибо за приглашение", — написал Тарасов на своей странице в инстаграме.

View this post on Instagram

Сегодня я впервые выступал в Государственной Думе, где мы говорили на серьезную и навсегда актуальную тему - ЗОЖ. Мне, как спортсмену с самых ранних лет, было чем поделиться. Важную роль в моей жизни сыграл папа. Хоть я и видел глазами на своём районе ребят, выбравших запрещённые вещества, я никогда не хотел быть одним из них, так как знал цену здоровому телу, которое благодаря усердным занятиям менялось. Я этим очень гордился и все благодаря тому, что мой отец был спортивным человеком: обучал меня навыкам каратэ, рукопашному бою, мы играли с ним в шашки и благодаря ему я очень рано осознал свою любовь к футболу. Это я все к тому, что в моем случае- здоровый образ жизни зародился в семье. Я, как глава, так же прививаю спорт в своей большой семье. Не даром говорят, что воспитывать нужно не детей, а себя. ? В здоровом теле- здоровый дух ??. Спасибо за приглашение ?!

A post shared by Dmitry Tarasov (@tarasov23) on



Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Тарасов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

"Алавес" сыграл вничью с "Леганесом"
"Лилль" одержал победу над "Монпелье"
"Хоффенхайм" дома проиграл "Аугсбургу"
Тарасов выступил в Государственной думе России
Моуринью: "Тоттенхэм" не должен занимать седьмое или восьмое место в АПЛ
Гвардиола отрицает, что в его контракте есть пункт о досрочном прекращении сотрудничества
"Крузейро" не будет выкупать Педро Рошу
Фанаты сборной Англии недовольны формой на Евро-2020: худшая в нашей истории 2
"Галатасарай" отстранил Нзонзи от тренировок по дисциплинарным причинам
Акинфеев: на оскорбительные кричалки болельщиков не обращаю внимания. Глупо отвлекаться на дурака 2
ВЭБ прокомментировал получение 75% акций ЦСКА 1
Смертин: в "Челси" Терри настойчиво просил меня поесть его козявки 6
Неймар подал новый иск к "Барселоне"
Акинфеев предложил болельщикам устроить ему проводы из футбола в пивбаре: стадионы уже надоели 1
Грушевский: гендиректор "Зенита" является прямым начальником президента РФС Дюкова
Гончаренко: когда на ногу упадёт молоток, даже эскимос заговорит по-русски 6
Кирьяков: без лимита на легионеров у сборной будут проблемы 5
Силкин: причина стагнации в том, что футбол в Европе развивается, там играют быстро, а мы играем медленно 1
Сульшер: "МЮ" нужно приобрести двух или трех футболистов 1
Червиченко - о выступлении ЦСКА в Лиге Европы: как можно было проиграть колхозному "Лудогорцу"? 2
В "Баварии" не определились по поводу выкупа контракта Коутиньо у "Барселоны"
Тедеев назначен старшим тренером молодежки "Ростова"
Гончаренко: ЦСКА мог немного больше очков взять в РПЛ и гораздо больше - в Лиге Европы 2
Булыкин: причина наших неудач в ЛЧ и ЛЕ не в лимите, а в переоценке игроков и высоких зарплатах 17
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о продаже пива на стадионах
Грушевский поддержал отстраненного Гинера: департамент Егорова - адская шайка, бесславные ублюдки 12
Хусаинов: решение о трехмесячной дисквалификации Гинера стало оптимальным конкретно для публики
Виллаш-Боаш — о "Порту" сезона-2010/11: та команда была как порно 2
Гинер прокомментировал переход 75% акций ЦСКА под контроль ВЭБа 34
ФИФА хочет взыскать с Блаттера и Платини более € 2 млн
Все новости