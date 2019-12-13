Пономарев об отстранении Гинера: Леннорович - человек очень деликатный. То, что он сорвался, меня удивило, но понять его можно

- Конечно, к отстранению Гинера отношусь отрицательно, - сказал Пономарев. - Не знаю, это комитет по этике решал все эти дела. Конечно, Евгения Ленноровича тоже понять можно, потому что судейство у нас действительно просто безобразное. Мне даже по телевизору тяжело смотреть на все это безобразие. Весь дергаюсь. Наверное, нам все-таки надо приглашать на наши матчи иностранных судей. Иностранцы прекрасно судят. Взять к примеру хотя бы последний матч "Эспаньол" - ЦСКА - отличное судейство, не придерешься. Самое главное, что арбитра совсем не видно и не слышно на поле. Хотя он раздавал карточки. Но по делу все раздавал. Иногда он не показывал их. Я думал: почему не показывает? Но нет, судья не будет сейчас давать карточку - он посмотрит, как игрок будет вести себя в дальнейшем. Момент, который воспитательное значение имеет для игрока. Это, конечно, очень важно.
У нас ведь постоянно все тренеры вскакивают со скамейки. Это и Гончаренко, и Семин, и другие. Бегают, кричат, волнуются. Но я не видел такого в зарубежных чемпионатах. Там другое судейство. В общем, надо серьезно над этим вопросом задуматься.
- Другая новость дня, относящаяся к ЦСКА, - передача 75% акций клуба ВЭБ. Что думаете об этом?
- Ленноровичу тяжело одному все тянуть. Он стадион построил - понятно, что в долги влез. А отдавать-то нужно. Тут все правильно Гинер сделал. Думаю, что и будут у ЦСКА приобретения хороших игроков. У нас в разное время было очень хорошее точечное усиление. Очень удачные приобретения. Тот же Вагнер Лав - один из самых ярких тому примеров. Потом много интересных ребят от нас ушло. Но что тут поделаешь - поиграют, все сделают для команды, и не стыдно их отпускать. И нужно их отпускать. Сейчас же несколько игроков, которых приобрели, не очень вписываются в команду. Не хочу говорить, кто эти игроки. Не хочу обижать - пускай этим занимается главный тренер. Так примерно и Леннорович говорит: пусть этим тренер занимается. Вообще он очень деликатный человек. То, что он сорвался, меня удивило, но я его понимаю.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Пономарев об отстранении Гинера: Леннорович - человек очень деликатный. То, что он сорвался, меня удивило, но понять его можно
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в интервью Rusfootball.info прокомментировал отстранение президента клуба Евгения Гинера от футбольной деятельности на три месяца за оскорбления Александра Егорова.
Фото: cskanews.ru
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