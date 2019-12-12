Малком опубликовал видео со своими голами на тренировке "Зенита"

Напомним, 22-летний футболист продолжает восстанавливаться после травмы. У него было диагностировано повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра. Также эту травму можно назвать повреждением сухожилия, которое играет ключевую роль в двигательной функции левой ноги.