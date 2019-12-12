Напомним, 22-летний футболист продолжает восстанавливаться после травмы. У него было диагностировано повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра. Также эту травму можно назвать повреждением сухожилия, которое играет ключевую роль в двигательной функции левой ноги.
Малком опубликовал видео со своими голами на тренировке "Зенита"
Вингер "Зенита" Малком в своём "инстаграме" опубликовал видео с голами, забитыми на тренировке команды.
Напомним, 22-летний футболист продолжает восстанавливаться после травмы. У него было диагностировано повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра. Также эту травму можно назвать повреждением сухожилия, которое играет ключевую роль в двигательной функции левой ноги.
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