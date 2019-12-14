Это Гинер всё отдал. ЦСКА теперь в руках государства

Начало декабря получилось для ЦСКА неимоверно насыщенным. Евгений Гинер влетел на миллион рублей и остался зимой без футбольной деятельности, команда всё-таки победила в этой Лиге Европы, когда уже никто не ждал, Игорь Акинфеев дал большое и занимательное интервью.
Между всем этим случилось кое-что поважнее. У московского клуба де-юре сменился владелец.
Вчера стало известно, что ЦСКА, ранее находившийся в руках Гинера, перешел к государственной организации ВЭБ. В заголовке мы переиначили легендарный заряд про то, что Гинер всё купил наоборот, но на деле ВЭБ забрал три четверти (75%) за долги.
Таким образом ЦСКА вошёл в состав российских клубов, находящихся под контролем госкорпораций: в компанию к «Зениту», «Локо» и «Динамо».
Сразу всех успокоим – Евгений Гинер пост президента клуба сохранил. И оптимистично прокомментировал ситуацию «СЭ»:
- Хотел бы выразить ВЭБ и Игорю Шувалову огромную благодарность за то, что они в непростой экономической ситуации подставили на плечо. Уверен, что с помощью госкорпорации мы построим суперклуб, - сказал президент, но уже не владелец ЦСКА.
Судя по информации «Ведомостей», Гинер и его команда продолжат заниматься спортивной частью вопроса. А вот ВЭБ возьмет в свои руки бизнес.
Какие вообще долги у ЦСКА перед ВЭБ?
Московский клуб брал кредит на 240 миллионов евро, чтобы построить стадион. Это бешеные деньги для частного российского клуба, поэтому три четверти акций пошли в залог. Руководство красно-синих планировало погасить кредит до 2023 года за счёт использования арены.
Не получилось. Про посещаемость знаете сами, а офисный центр не выстрелил, как должен был в планах. До 2023-го Гинер точно бы не выплатил кредит, поэтому стороны решили действовать уже сейчас.
Интересный вопрос: как именно ВЭБ согласился дать кредит ЦСКА, у которого за последние десять лет только три годы закончились «в плюс». Но тут все просто – сделку помог провернуть Сергей Иванов, болельщик ЦСКА и на тот момент руководитель администрации президента.
И что теперь?
Как обещает сторона Внешэкономбанка, ничего страшного не произойдёт. Наоборот, для болельщиков ЦСКА это повод порадоваться – при том же формате существования «армейцы» получат серьезного партнёра на несколько лет.
Председатель ВЭБа Игорь Шувалов объяснил:
- Мы рассчитываем, что будем в состоянии привлечь инвестора в период от года до трех. Это не должно быть дольше трех лет. Вместе с клубом ЦСКА и РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций) уже работаем для того, чтобы привлечь новых стратегических инвесторов. Данная мера позволит не сдерживать обычную деятельность клуба – например, по приобретению новых игроков, – чтобы клуб развивался.
Будучи просто кредитором, мы ограничивали их деятельность, поскольку были вынуждены концентрировать финансовые ресурсы для оплаты долга. Сегодня ситуация таким образом меняется, - приводит слова Шувалова Sports.
Но мы должны понимать, что в итоге всё может сложиться немного иначе. Болельщикам ЦСКА – да и вообще всем неравнодушным к участи РПЛ – остаётся надеяться, что клуб останется в руках Гинера и полностью под его контролем. Государственные спонсоры у ЦСКА были и раньше, но это совершенно другое дело.
Когда государственные деньги приходят в российский футбол, это всегда плохо. По крайней мере, для тех из нас, кто хочет видеть наши клубы конкурентоспособными, гибкими и старающимися ради болельщиков.
Но для ЦСКА – если это действительно временная мера – это может стать отличным выходом из нынешней ситуации.
Фото: ПФК ЦСКА, Чемпионат
Это Гинер всё отдал. ЦСКА теперь в руках государства
РПЛ лишилась частного клуба, но говорят, что это всего лишь временная мера. Что произошло?
Фото: dp.ru
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