Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился своим мнением о главном тренере "Зенита" Сергее Семаке, контракт которого с петербургским клубом рассчитан до конца текущего сезона.
"Семаку, на мой взгляд, необходимо укрепление тренерского штаба. Рядом с Семаком должны быть люди, которые будут генерировать идеи. Морозов генерировал идеи для Лобановского, у них был творческий союз, они обожали друг друга. Кто-то должен сказать Семаку: "Парень, может, мы что-то неправильно делаем? Давай поспорим, давай разберем это и это". Для роста Семака просто необходима эта подпитка.
Есть разговоры даже из "Газпрома", сверху, из верхних эшелонов: "Семак — это тренер только для России, а нам этого мало, мы хотим в Европе побеждать".
Но давайте быть реалистами: даже для того, чтобы стать сильнейшим в России, «Зениту» понадобилось пригласить Семака. До этого не было таких успехов ни при Манчини, ни при Луческу.
У Семака заканчивается контракт, который рассчитан до лета. Но думаю, что с ним уже все переговорено, а объявят где-то до 22 января, когда начинается трансферное окно. До этого моменты должны объявить про Семака. Если не объявят и решение не будет принято, тогда Семак будет искать другую команду, он имеет на это право", — сказал Орлов в эфире "ГСО Live".
Sport24
Орлов: есть разговоры из "Газпрома", что Семак - это тренер только для чемпионата России
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