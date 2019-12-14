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Орлов: есть разговоры из "Газпрома", что Семак - это тренер только для чемпионата России

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился своим мнением о главном тренере "Зенита" Сергее Семаке, контракт которого с петербургским клубом рассчитан до конца текущего сезона.

"Семаку, на мой взгляд, необходимо укрепление тренерского штаба. Рядом с Семаком должны быть люди, которые будут генерировать идеи. Морозов генерировал идеи для Лобановского, у них был творческий союз, они обожали друг друга. Кто-то должен сказать Семаку: "Парень, может, мы что-то неправильно делаем? Давай поспорим, давай разберем это и это". Для роста Семака просто необходима эта подпитка.

Есть разговоры даже из "Газпрома", сверху, из верхних эшелонов: "Семак — это тренер только для России, а нам этого мало, мы хотим в Европе побеждать".

Но давайте быть реалистами: даже для того, чтобы стать сильнейшим в России, «Зениту» понадобилось пригласить Семака. До этого не было таких успехов ни при Манчини, ни при Луческу.

У Семака заканчивается контракт, который рассчитан до лета. Но думаю, что с ним уже все переговорено, а объявят где-то до 22 января, когда начинается трансферное окно. До этого моменты должны объявить про Семака. Если не объявят и решение не будет принято, тогда Семак будет искать другую команду, он имеет на это право", — сказал Орлов в эфире "ГСО Live".

Sport24


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Теги: Орлов Зенит Семак
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