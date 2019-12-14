Бышовец: наш футбольный интеллект сегодня ниже европейского

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец в интервью Rusfootball.info поделился мнением о причинах провала российских клубов в еврокубках.

Фото: ФК "Локомотив"

- Я думаю, что однозначного ответа здесь нет, это комплексный вопрос, - отметил Бышовец. - Конечно, можно сказать, что уровень наших игроков, их футбольный интеллект, как сейчас говорят, IQ, конечно, сегодня ниже европейского. Футбольный интеллект подразумевает знания, умения, менталитет. Причины здесь на поверхности - чемпионат страны. А точнее - его напряженность, конкурентность, коррупционность. Наш чемпионат представляет собой предсказуемое соревнование, в котором побеждают не столько за счет качества игры... Здесь надо учитывать и судейство, и двойные стандарты - все это мешает развиваться нашему футболу.



Много говорят сейчас и про "осень - весна" и "весна - осень". Мы, наверное, не должны на эти моменты ссылаться. Но в принципе и это тоже влияет. Играть ноябрь и декабрь в наших погодных условиях - понятно, что это не для зрителей. Да и на футболистах погодные условия и качества полей тоже сказываются. Это объективные причины, но мы их создали сами. Мы это делали, якобы, из благих побуждений. Мы участвуем в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Поэтому нам надо продлить сезон, чтобы у нас были официальные матчи. С тем, чтобы поддерживать физический и игровой тонус. Но никто не думал о других вещах: мы точно так же полдекабря, пол-января отдыхаем, затем у нас идет подготовительный период, а в марте мы снова начинаем играть. В марте нет качества полей, нет погоды. Но самое интересное, что мы умудрились не играть в самое удобное время - июнь и большую часть июля, когда погода и качество полей у нас как нельзя лучше подходят для футбола. А на это время у нас приходится еще один подготовительный период. Конечно, здесь мы попадаем в трансферные "окна", когда идет заявка и дозаявка на сезон в европейском футболе. Тем не менее в итоге мы имеем худшее из того, что могло быть выбрано. Опять же мы теряем июнь и июль. Конечно, это бьет по качеству футбола.



Другой момент. Кто из иностранцев к нам поедет играть? Игроки, у которых есть спортивный интерес играть и побеждать в Лиге чемпионов, к нам не поедут. Мы пытаемся пригласить игроков второго ряда, для которых не стоит вопрос побед, а стоит задача заработать. Они, естественно, получают здесь прекрасные контракты, которых у них не было бы за рубежом. Эти контракты подписываются на определенных условиях, когда игрокам гарантируется определенное количество матчей - и можно валять дурака. Зарплата-то поступает.



Вообще же когда мы говорим о достижениях, то надо учесть, что футбольный интеллект подразумевает, чтобы мы отвечали современным требованиям футбола. Мне кажется, этот главный фактор неизмеримо не соответствует тому, что происходит. И вместо самого процесса обучения и воспитания, мы подменили это дрессировками. Мы не учим футболистов мыслить. Когда мы встречаемся с нашими соперниками, мы, возможно, и не уступаем им физически, но дело в том, что наши соперники предъявляют нам правила соревноваться в понимании и качестве игры.



Я думаю, что весь этот комплекс проблем и является причиной наших неудачных выступлений.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info