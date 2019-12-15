По информации The Mirror, "Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении полузащитника "ПСЖ" Леандро Паредеса и нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса.
Игроков хочет видеть в команде главный тренер "МЮ" Уле Гуннар Сульшер. Предполагается, что в общем трансфер футболистов обойдется английскому клубу в 120 миллионов фунтов стерлингов (около 144 миллионов евро).
В середине этой недели Сульшер заявил, что команде необходимо усиление в январе.
Паредес, выступавший ранее за "Зенит", провел в этом сезоне 12 матчей за "ПСЖ" во всех турнирах. На счету Мартинеса 21 встречи за "Интер", 13 голов и три результативные передачи.
Sport24.ru
Экс-игрок "Зенита" Паредес может перейти в "Манчестер Юнайтед" в январе
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