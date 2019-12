"Уфа" подарила именную футболку рэперу Face

View this post on Instagram

ФК «Уфа» подарил рэперу FACE именную клубную футболку . В Уфе прошел первый фестиваль рэп-исполнителей «Новая Атланта», концерт завершился выступлением рэпера FACE. По окончании фестиваля с популярным уфимским рэп-исполнителем встретился Председатель попечительского совета ФК «Уфа» Ростислав Мурзагулов и презентовал ему именную футболку нашей команды. . «Ваня вежливый и спокойный парень, – рассказывает Ростислав Мурзагулов. Абсолютно без звездной болезни, несмотря на десятки миллионов фанов. Он радостно вспоминал, как болел за ФК «Уфа» не где-нибудь, а на фан-секторе. Показал мне двоих «бойцов» из своей команды, которые топили с ним там же. С тех пор они и вместе, то есть не побросал он старых друзей. Мы подарили ему футболку и запланировали, что обязательно как-нибудь вернем его на наш стадион «Нефтяник», хоть в каком качестве. То ли первый удар по мячу, то ли песня какая – решим». #фкУфа #МыУфа #FACE #ростиславмурзагулов