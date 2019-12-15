Бывший футболист "Зенита" Алексей Игонин оценил десятиочковый отрыв "сине-бело-голубых" от ближайшего преследователя в РПЛ.
"Здесь даже не вопрос форы, а насколько соперники будут готовы к борьбе. У нас так резко все меняется. У ЦСКА сейчас изменения в клубе. Возможно, там вообще поменяется направленность работы. Поэтому что-то прогнозировать очень сложно. Тем более, у нас сейчас впереди длинный перерыв в чемпионате. Если отталкиваться от сегодня, то я практически не вижу конкурентов для "Зенита". Учитывая еще и то, что питерцы должны стать сильнее с появлением Малкома и Кокорина. В этом нет сомнений. Это игроки, которые могут добавить, если наберут свои кондиции. А в отношении других клубов даже разговоров нет, как они могут усилиться. Поэтому на сегодня конкурентов нет вообще ни по каким раскладам. А выступление в еврокубках не особо и мешало "Зениту". Команды, у которых чуть меньше запаса, тот же «Локомотив», потом посыпался в конце года. Его явно не хватило эмоционально, физически, и скамейки", - цитирует Игонина "Евро-Футбол.Ру".
Игонин: на сегодня в России я практически не вижу конкурентов для "Зенита"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»