13 декабря российский боец смешанных единоборств и действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов вместе со своей командой побывал в академии, на стадионе, а также в фаншопе ФК "Краснодар", сообщает клубная пресс-служба.
Во время встречи спортивный директор академии Максим Савостин и старший тренер основной команды "быков" Мурад Мусаев провели экскурсию почётным гостям по академии и стадиону "горожан".
В завершении события один из самых известных и лучших бойцов планеты получил символичные подарки в официальном магазине атрибутики ФК "Краснодар".
Хабиб Нурмагомедов посетил академию "Краснодара"
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